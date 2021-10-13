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أسرة موقع الخليج 365 تتقدم بالتهنئة للدكتور مصطفي ثابت لحصول زوجتة على رسالة الدكتوراه

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محمد الفلاح - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

بـمـشـاعـر مليئـة بالفرحة والسرور تتقدم أسرة الخليج 365 بـأحــر الـتهانـي والـتـبـريـكــات للدكتور مصطفي ثابت رئيس تحرير موقع جريدة الفجر المصرية بمناسبة حصول زوجتة الدكتورة نور الهدى صفوت عوض على رسالة الدكتوراه من جامعة عين شمس المصرية.

 

 

وجاءت رسالة الدكتوراة تحت عنوان أثر التغيرات المناخية على تحقيق الأهداف الإنمائية الزراعية في مصر دراسة مقارنة مع الصين.

 

 

وتتمني أسرة الخليج 365 دوام التوفيق والنجاح الدائم.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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