نجوم تحدثوا بجرأة عن إجراء جراحات تجميلية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ليس من السهل على النجمات الاعتراف بإجرائهن عمليات تجميل، لكن من تيالا دان إلى كايلي جينر، شاركت هؤلاء النجمات علناً تجاربهن مع الجراحة التجميلية، ولم يخجلن من التصريح بذلك.. ونوضح في السطور التالية أبرز النجمات اللاتي تحدثن بجرأة عن لجوئهن لعمليات تجميلية دون خجل:

تيالا دان

تعد الممثلة تيالا دان نموذجاً مثالياً لهؤلاء الفنانات اللواتي اعترفن علناً بخضوعهن لجراحة تجميلية في الثدي، وذلك عندما نشرت مجموعات فيديوهات على موقع يوتيوب في مايو 2020، تؤكد ذلك.

سابرينا كيسادا

اعترفت نجمة “تيك توك” الأميركية من أصل مكسيكي، سابرينا كيسادا، بخضوعها لجراحات تجميلية بأماكن متفرقة من جسدها، وكتبت على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، قائلة: “لا عيب في الجراحة، أو القيام بشيء لتمنح نفسك السعادة”.

فاليريا أرغيلس

اعترفت مؤثرة وسائل التواصل الاجتماعي، فاليريا أرغيلس، بخضوعها لجراحة تجميلية، وجاء اعترافها صادماً لجمهورها، لأنها كانت في السابق قد وجهت انتقادات لاذعة لمثل هذه العمليات، ولم تنسَ أن تؤكد في معرض تلك الانتقادات أن جمالها “طبيعي”.

آبي راو

اعترفت آبي راو، نجمة “تيك توك”، وصديقة اليوتيوبر الأميركي الشهير من أصول فيتنامية رايسغوم، في يوليو 2019، بأنها أجرت عملية تجميل في الثدي تكلفت بأكملها حوالي 20000 دولار. وعندما سألها رايسغوم عن سبب رغبتها في القيام بذلك، قالت آبي: “لا أعرف.. أشعر بأنه شيء كنت أرغب دائماً في القيام به.. أعلم أنه موضوع مثير للجدل، لذلك أعلم أنه من المهم أن أكون صادقة وصريحة، كما أنني لا أحاول أن أكون متلونة”.

ديزي كيتش

قامت المؤثرة الأميركية المعروفة في مجال اللياقة البدنية، ديزي كيتش، بتجميل ثدييها.. حتى إنها في مايو 2019، أعلنت عن رغبتها الشديدة في هذا الإجراء، وشرحت ديزي كيف كان “قراراً شخصياً”.

كايلي جينر

تواجه نجمة الواقع وقطب التجميل، كايلي جينر، اتهامات قوية ومتداولة بأن جمالها صنيعة الجراحات التجميلية، التي غيّرتها كليةً.. وعلى الرغم من اعتراف كايلي بنفخ شفتيها (حقن الشفاه بالفيلر)، لكنها كشفت أيضاً أنها أزالت مواد الحشو التجميلية أثناء حملها بابنتها. كما وضعت الأخت غير الشقيقة لكيم كاردشيان الأمور في نصابها، في مقابلة مع مجلة “Paper”، عندما قالت: “يعتقد الناس أنني خضعت لجراحات تجميلية بشكل كلي، وأعدت بناء وجهي بالكامل، وهذا أمر خطأ تماماً”، متابعة: “إنهم لا يفهمون ما يمكن أن يفعله الشعر الجيد والمكياج”.