كارمن لبس بفيديو عفوي من كواليس تصوير “عروس بيروت 3”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسل “عروس بيروت 3″، الذي يجري تصويره حالياً، ويقوم ببطولته النجم التونسي ظافر العابدين، والنجمة كارمن بصيبص.

وأظهر مقطع فيديو كشف عنه “فانز” كارمن لبس، وتناقلته حسابات تفاعلية عدة على منصات “السوشيال ميديا”، عدداً من النجوم المشاركين في العمل، ويبدو أنهم في حفل زفاف يقام ضمن أحداث العمل.

ومن خلال هذا الحساب، الذي يبدو أن كارمن لبس تعرفه جيداً، إذ كانت ترد على بعض المتابعين وعبرت عن سعادتها بتفاعل الجمهور مع المقطع، كما ردت على من سأل عن موعد عرضه، فقالت: “بعد انتهاء عرض (عالحلوة والمرة) يعني قريباً”.

يذكر أن مسلسل “عروس بيروت” حقق نجاحاً كبيراً، خلال عرض جزأيه في عامي 2019 و2020، وضم كل جزء 85 حلقة، فيما يقوم ببطولته الفنان ظافر العابدين، والفنانة كارمن بصيبص، كما أنه العمل الأكثر مشاهدة في العالم العربي.