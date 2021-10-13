ظهور نادر لوالدة أحمد مكي في عيد ميلادها.. وسط تفاعل الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استطاعت السيدة “حورية”، والدة الفنان المصري أحمد مكي، والفنانة المصرية إيناس مكي، أن تخطف الأنظار بظهورها الاستثنائي والنادر، وذلك وفق صورة نشرتها ابنتها إيناس، عبر حسابها في “إنستغرام”.

وجاءت تلك الصورة من أجل تهنئة والدتها بمناسبة عيد ميلادها، إذ دونت كلمات رقيقة، قالت فيها: “أمي حبيبتي.. كل سنة وأنتِ طيبة وبخير وبصحة وسعادة وفي حضني يا غالية”.

ودعا الجمهور لوالدة إيناس وأحمد مكي بالصحة والعافية، وتمنوا لها عيد ميلاد سعيداً، بينما أشاد البعض بشكل إيناس في الصورة، حيث ظهرت دون مكياج، وعلق المتابعون أنها أفضل من دون مكياج.

وتعتبر تلك الصورة من اللقطات النادرة لأسرة الفنان أحمد مكي، لأنه لا يفضل الظهور على وسائل الإعلام، وعادة يقوم بإبعاد أسرته عن الأضواء.

وكانت المرة الوحيدة لظهور ابن أحمد مكي “أدهم”، من خلال أغنية “أغلى من الياقوت”، التي طرحها عام 2018، وتصدر ابن أحمد مكي “الترند” وقتها، وتخطت مشاهدات الأغنية 45 مليون مُشاهدة، ولم يكن معروفاً عن مكي سوى أنه مطلق.

يذكر أن آخر أعمال أحمد مكي الدرامية بطولته لمسلسل “الاختيار”، الذي عرض في الموسم الرمضاني السابق، وحقق نجاحاً مبهراً، عندما ظهر في دور الضابط، مع الفنان كريم عبدالعزيز.