“أعظم فيديو كليب بالتاريخ” لهذه المغنية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: صنّفت مجلة “رولينج ستون” فيديو كليب النجمة الأميركية بيونسيه “Formation”، الذي أصدرته في العام 2016، على رأس قائمة “أعظم 100 فيديو موسيقي في كلّ العصور”.

وأكّدت المجلة أنّ التصنيف جاء لاعتماد مخرجة الفيديو كليب، ميلينا ماتسوكاس، صوراً حيّة تتعلّق بتاريخ وثقافة الأميركيين ذوي البشرة السمراء، بالإضافة إلى إبراز معاناتهم في الولايات المتحدة، مثل تصوير عبارة “توقف عن إطلاق النار علينا”، وغيرها من المشاهد التي اعتبرت أنها تحمل رسائل سياسية واجتماعية قوية.

وظهرت بيونسيه في القائمة مرّتين، حيث احتلّ مقطع الفيديو الخاصّ بأغنية “Single Ladies” المركز الثاني عشر، وكان فيديو أغنية “ليدي غاغا” في الترتيب السادس والستين.