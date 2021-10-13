نوال الزغبي في كليب “عكس الطبيعة”.. تكتسح “تويتر” في ساعات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثلجت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، صدور محبيها بفيديو كليب أغنيتها الجديدة “عكس الطبيعة”، الذي طرحته مساء اليوم الأربعاء بالتعاون مع شركة “روتانا”، وتحت قيادة عدسة المخرج المبدع فادي حداد، عبر “يوتيوب” وسط أصداء إيجابية واسعة من عشاقها.

وفور طرح الكليب، تصدرت “الزغبي” قوائم “ترند” “تويتر”، بأكثر من 5000 تغريدة، وتفاعل الجمهور مع الكليب بشكل لافت مشيدين به.

وعبّرت نوال الزغبي عن سعادتها بصدور العمل من خلال صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي قائلةً: “يسعدني الإعلان عن إطلاق فيديو كليب (عكس الطبيعة)، لقد عملت بجهد لا يُصدق على هذا العمل وأنتظر بحماس ردود أفعالكم عليه”.

يُشار إلى أن الأغنية باللهجة المصرية، من كلمات أحمد حسن رؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع شريف قاسم، وتُعد الرئيسية في ألبوم نوال الزغبي الجديد، وظهرت نوال الزغبي في الكليب بجو من الفرح لا يخلو من خفة الظل.

وكانت نوال الزغبي قد طرحت مؤخراً كليب “ارقص” من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان ألفريد الأسعد وتوزيع روبير الأسعد ميكس وماستر نور الأسعد، وكليب “عليه ابتسامة” باللهجة الخليجية من كلمات الشاعر اليمني محمد القاسمي، وألحان أدهم، وتوزيع مهند خضر، وميكس وماستر محمد عصمت.