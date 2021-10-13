شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لورانس تتعاقد على فيلم كوميدى جديد رغم حملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن حمل جينيفر لورانس في طفلها الأول لم يمنعها من التفكير في مشروعات جديدة تتعاقد عليها حالياً، مثلما أكد تقرير Deadline مؤخراً الذى أشار إلى أن النجمة الشهيرة تعاقدت على فيلم يحمل اسم No Hard Feelings، وهو العمل التي تقوم ببطولته على أن يكون من فئة الأعمال الكوميدية، وتبدأ تصويره في صيف العام المقبل 2022.

من ناحية أخرى بدت ملامح الحمل واضحة على النجمة جينيفر لورانس للمرة الأولى أثناء سيرها في شوارع نيويورك قبل أيام، مثلما ظهر خلال الصور الذى نشرها موقع ديلى ميل خلال تقريره مؤكدًا فيه أن النجمة الشهيرة حرصت على الاستمتاع بوقتها وإبراز ملامح الحمل على بطنها التى كشفت ذلك بصورة جلية خلال الصور الأخيرة.



جينيفر لورانس

وظهرت النجمة العالمية جينيفر لورانس قبل ذلك، برفقة الممثلة الكوميدية إيمي شومر، فى مظاهرات عن حقوق الإجهاض، نظمتها آلاف السيدات الأمريكيات قرب مقر المحكمة الأمريكية العليا، للمطالبة بتحقيق عدالة الإجهاض فى واشنطن، وحسب ما نشره موقع people، شاركت الممثلة الكوميدية، البالغة من العمر 40 عامًا، صورة لها مع لورانس، البالغة من العمر 31 عامًا، على "إنستجرام"، أثناء تواجدها فى احتجاج مسيرة النساء بساحة الحرية فى عاصمة الولايات المتحدة.

وكتبت شومر، فى تعليقها على الصورة وقتها: "ليس لدي رحم، وهي حامل، لكننا هنا سويا"، ويعتبر ظهور جينيفر لورانس ببطن منتفخ بشكل واضح هو الأول لها.

وحملت شومر، لافتة مكتوب عليها "الإجهاض ضروري"، بينما حملت لورانس، لافتة كتب عليها: "لا يمكن للمرأة أن تكون حرة إذا لم تتحكم في جسدها".