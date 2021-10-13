شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير يعلن انتهاء تصوير مسلسل اجازة مفتوحة بصور من الكواليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم شريف منير انتهاءه من تصوير مسلسل "إجازة مفتوحة"، بعد الانتهاء من تصوير المشاهد الأخيرة من العمل، ونشر شريف منير صورا جديدة من كواليس التصوير التي تجمعه بالنجمة الكبيرة سميحة أيوب ولقاء الخميسي، على حسابه بموقع "انستجرام"، وعلق قائلا: "الحمد لله.. فجر اليوم.. خلصنا تصوير مسلسل أجازه مفتوحه.. يا رب النجاح للنهاية".



شريف منير على انستجرام

وكان قد كشف النجم شريف منير عن صور من كواليس مسلسله الجديد والذي يعرض حاليا " إجازة مفتوحة" ، ورغم عرض المسلسل إلا أن فريق العمل مازال يصور باقي الحلقات على قدم وساق، خاصة بعد التفاعل الشديد من المشاهدين وارتفاع نسبة مشاهدة "إجازة مفتوحة" على قناة ON .



شريف منير فى العمل



شريف منير وسميحة ايوب



كواليس العمل

مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، لقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.



صور من العمل



شريف منير

وتعتمد قصة المسلسل على المشاكل التى تواجهها العائلات سواء فى العلاقات الزوجية أو تربية الأبناء، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسى ولديهما أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدورى شقيقتيه، ويجسد كريم أبو زيد دور شقيق لقاء الخميسى.

ويعرض مسلسل "إجازة مفتوحة" يوميًا عبر قناة ON في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويُعاد في الساعة الثانية صباحًا، وكذلك الساعة الواحدة ظهر اليوم التالي.