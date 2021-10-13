شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا محمود ياسين تحيي الذكرى الأولى لوفاة والدها: "مر عام في لمح البصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت الفنانة رانيا محمود ياسين، الذكرى الأولى على وفاة والدها النجم الراحل محمود ياسين، وحرصت رانيا على إحياء الذكرى قبل يوم من مرور عام على وفاة والدها، ونشرت صورة لوالدها على صفحتها بموقع "فيس بوك"، وعلقت قائلة: " ومر عام في لمح البصر".



رانيا محمود ياسين على فيس بوك

وأضافت رانيا محمود ياسين في ذكرى وفاة والدها: "مر عام وكأنه امبارح.. رحمة الله عليك يا حبيبي اسكنك الله فسيح جناته، غدا 14 اكتوبر وحشتني اوي يا حبيبي اللهم اجعله ممن قلت فيهم "فرحين بما آتاهم الله من فضله"، كما قالت: "يا ليت أبي لم يرحل رحمة الله عليك يا ابي الغالي اسكنك الله فسيح جناته".



صور محمود ياسين

وتحرص الفنانة رانيا محمود ياسين على مشاركة صور من ذكريات والدها الراحل النجم محمود ياسين مع عائلته ونجوم الفن، ونشرت رانيا ياسين صورة تجمعها مع والدها الراحل والفنان الكبير حسين فهمي على حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: " ليت هذه الأيام تعود يوما الله يرحم أبويا ويبارك في عمر أستاذ حسين".

وقبل ذلك، نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة نادرة تجمع والدها الفنان الراحل محمود ياسين بالنجمين الراحلين نور الشريف وعزت العلايلى، من حفل زفافها، داعية لهم بالرحمة والمغفرة، معلقة على الصورة: "الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته يارب العالمين".

الفنان الكبير محمود ياسين رحلة فن طويلة أبدع خلالها فى كل ما قدم، وكان من أبرع الفنانين فى فن الإلقاء حتى أصبح صوته الرخيم مرادفاً للتاريخ، لا تخطئه أذن ولا يقتصر إبداعه على التمثيل فقط، فهو الصوت الحاضر دائما فى الاحتفالات الوطنية وفى سرد حكايات التاريخ.

وأعطى محمود ياسين عمره للفن وتدرج فى أعماله ومراحل حياته من أدوار فتى الشاشة الأول وحتى دور الجد، ولم يقتصر هذا العطاء على التراجيديا، بل تجاوزه أيضا إلى الكوميديا، مئات الأعمال الوطنية والرومانسية والدينية والتاريخية والاجتماعية كتبت اسم الفنان الكبير محمود ياسين فى سجل المبدعين بحروف من نور.