داوود حسين ووفد من الكويت يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

زار الفنان الكويتي داوود حسين ووفد من فناني الكويت، بصحبة الفنانة د. عبير الجندي، مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بمصر.

وكان في استقبال فريق عمل المهرجان برئاسة الفنان المخرج مازن الغرباوى رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وجاءت زيارة "حسين" كخطوة لتعزيز العلاقات الفنية والتعاون المسرحي بين المهرجان وفناني الكويت في دورات المهرجان المقبلة.

المهرجان يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان في نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ.