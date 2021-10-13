أروى جودة تلطم: "لسة مش لاقيه فستان ألبسه في حفل افتتاح مهرجان الجونة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة أروى جودة بأول إطلالة لها في مهرجان الجونة السينمائي خلال حضورها المؤتمر الصحفي الذي أقيم منذ قليل على شاطئ البحر الأحمر للإعلان عن تفاصيل الدورة الجديدة المقرر انطلاقها غدا.

أروى ارتدت خلال المؤتمر، فستانا قصيرا فوق الركبة يتخلله بعض الورورد، وانتعلت حذاء باللون الفوشيا، كما اعتمدت مكياجا ناعما وتسريحة الشعر المرفوع لأعلى، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الموف، وارتدت إكسسورات مكونة من حلق، وأسورة.

وأروى واحدة من بين نجمات يتألقن بإطلالات متميزة على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان الجونة، غير إنها أبدت تخوفا حينما سألها محرر "الخليج 365" عن إطلالتها خلال حفل الافتتاح، ولطمت أروى على وجهها، وقالت إنها حتى الآن لم تجد فستانا ترتديه ولم تستقر حتى الآن على فستان معين، قائلة: "معييش لسة فستان احضر بيه الافتتاح".

وشهد المؤتمر حضور عدد كبير من مؤسسي المهرجان والقائمين عليه والضيوف، ومن بينهم: المهندس نجيب ساويرس، والمهندس سميح ساويرس مدير المهرجان انتشال التميمي، والمدير الفني للمهرجان المخرج أمير رمسيس، والمهندس عمر الحمامصي عمرو منسي.