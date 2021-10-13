بشرى بإطلالة جذابة من مؤتمر مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

تألقت الفنانة بشري بإطلالة جذابة خلال الموتمر الصحفي الذي أقيم منذ قليل على شاطئ البحر الأحمر، للإعلان عن تفاصيل الدورة الخامسة لمهرجان الجونة الذي ينطلق فعاليته غدا.

وارتدت بشري فستانا قصيرا مزيج باللونين الأبيض والأسود.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها، كما انتعلت حذاء عالي باللون الأسود، وارتدت إكسسورات مكونة من خاتم.

وشهد المؤتمر حضور، عددا كبيرا من مؤسسي المهرجان والقائمين عليه والضيوف، ومن بينهم: المهندس نجيب ساويرس، المهندس سميح ساويرس، مدير المهرجان انتشال التميمي، المدير الفني للمهرجان المخرج أمير رمسيس، المهندس عمر الحمامصي، عمرو منسي، عدلي توما، كمال زيادة، المخرجة إيناس الدغيدي، المذيعة بوسي شلبي، وقدمت المؤتمر المذيعة والمخرجة رشا الجمال.