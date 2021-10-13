أول إطلالة لـ منة شلبي في الجونة.. بـ"كروب توب وهوت شورت" في المؤتمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

أقيم منذ قليل المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة السينمائي على شاطئ البحر الأحمر للإعلان عن تفاصيل الدورة الخامسة الذي تنطلق غدا.

وظهرت الفنانة منة شلبي خلال حضورها المؤتمر مرتدية كروب توب وهوت شورت باللون الأسود، مع جاكيت بنفس اللون.

ونسقت مع إطلالتها حذاءً باللون الأبيض وكلاتش باللون الموف، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، وارتدت إكسسورات مكونة من حلق، وكوليه.

وشهد المؤتمر حضور عدد كبير من مؤسسي المهرجان والقائمين عليه والضيوف، ومن بينهم: المهندس نجيب ساويرس، المهندس سميح ساويرس، مدير المهرجان انتشال التميمي، المدير الفني للمهرجان المخرج أمير رمسيس، المهندس عمر الحمامصي، عمرو منسي، عدلي توما، كمال زيادة، المخرجة إيناس الدغيدي، المذيعة بوسي شلبي، وقدمت المؤتمر المذيعة والمخرجة رشا الجمال.