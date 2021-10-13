يسرا ارتدته 3 مرات.. كيف تألقن النجمات بالأحمر في الجونة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

عادة ما تتزين السجادة الحمراء للمهرجانات بالأزياء الملفتة والأنيقة للنجمات، وبالتحديد مهرجان الجونة السينمائي تتألق النجمات خلال أيامه بعدة فساتين وإطلالات وألوان مختلفة.

وتربع اللون الأحمر على عرش الدورة الرابعة والسابقة من المهرجان، وتزامنا مع قُرب انطلاق الدورة الخامسة غد الخميس، نستعرض أبرز النجمات اللاتي اخترن اللون الأحمر لإطلالتهن في الجونة 2020.

- يسرا

تألقت الفنانة يسرا باللون الأحمر في أكثر من دورة، في ختام الدورة الأولى تألقت بفستان أحمر لامع بأكمام طويلة وإكستنشن بديل بسيط.

وفي حفل افتتاح الدورة الثانية ظهرت بفستان بسيط حملات وفتحة ساق طويلة على أحد الجانبين.

بينما اختارت نفس اللون في دورتة الرابعة، وتألقت بفستان طويل باللون الأحمر الستان دون أكمام، جذبت به أنظار الحضور، ونسقت معه حقيبة باللون الفضي، واعتمدت مكياجا هادئا مع الشعر الويفي.

- رانيا يوسف

وظهرت الفنانة رانيا يوسف في حفل افتتاح الدورة الثانية للمهرجان بفستان من الجوبير باللون الاحمر، قصير من الأمام إلى الركبة، ومزود بديل بسيط من الخلف، ومفتوح بقصة حرف v عند منطقة الصدر.

- روجينا

وطلت الفنانة روجينا في الدورة الرابعة بفستان أحمر غامق كب، وضيق من أعلى وممسوك من عند الوسط وينتهي بتصميم منفوش من أسفل، وتميز أن به جزء لامع من عند الصدر، ما أعطى له أناقة، أما زوجها فارتدى بدلة سمراء كلاسيك.

- بشرى

كما تألقت الفنانة بشرى بفستان قصير بأكمام طويلة، من الستان الأحمر البسيط الهاديء في حفل افتتاح الدورة الثانية للمهرجان.

- صبا مبارك

تألقت الفنانة صبا مبارك بفستان بصيحة "ستوميك"، مكون من قطعتين منفصلين إحداهما أوف شولدر والأخرى شيفون منفوش، ونسقت من الإطلالة كلاتش باللون الفضي واعتمدت الشعر المنسدل.

- ريهام عبد الغفور

ارتدت الفنانة ريهام عبد الغفور فستاناً قطعتين يبرز رشاقتها وجرأتها، ونسقت مع الإطلالة كلاتش مربعة الشكل باللون الأوف وايت، واعتمدت الشعر القصير.

- جميلة عوض

أما الفنانة جميلة عوض فتألقت بفستان قصير باللون الأحمر، مزوّد بإكستنشن من أحد الجانبين، وبقصة غير متساوية، كما تميز بتصميم الشولدر كت عند الأكتاف، وحذاء كعب عالي بنفس اللون، واعتمدت تسريحة الشعر الويفي المنسدل.

- نسرين طافش

كما ظهرت الفنانة اللبنانية نسرين طافش بإطلالة ساحرة خطفت الأنظار، إذ ارتدت فستاناً أحمر أنيق، لامع عند منطقة الصدر، بأكمامه عبارة عن شراشب، مزيناً بحزام بالمنتصف من نفس اللون، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة إذ اختارت لوك الشعر المنسدل للخلف، مع مكياج ترابي هادئ. واختارت مع الفستان كلاتش باللون الذهبي، واكتفت بارتداء حلق وخاتم فقط.

- كندة علوش

ظهرت الفنانة كندة علوش بإطلالة وصفها متابعيها بالـمحتشمة، حيث اختارت فستانا باللون الأحمر حمل توقيع "إيلي صعب" Elie Saab، دخله قماش الشيفون بطريقة ناعمة عند الأكتاف والأكمام، وقد اختارت مع اللوك كلاتش باللون الفضي.

- شيرين رضا

كما ارتدت النجمة شيرين رضا جامبسوت باللون الأحمر تتسم بالبساطة والأناقة، يتوسطها حزام ستان رفيع بنفس اللون ليبرز رشاقة خصرها، ونسقت مع الإطلالة كلاتش أحمر.

- نور

أيضا تألقت الفنانة نور بجامبسوت أحمر على الريد كاربت وتشابهت إطلالتها مع شيرين رضا واتسمت إطلالتها بالبساطة والهدوء.