أول إطلالة من مهرجان الجونة.. أروى جودة بفستان قصير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تصوير -علاء أحمد

طلت الفنانة أروى جودة بإطلالة ناعمة خلال الموتمر الصحفي الذي أقيم منذ قليل على شاطئ البحر الأحمر للإعلان عن تفاصيل الدورة الخامسة لمهرجان الجونة الذي ينطلق فعاليته غدا.

وظهرت أروى مرتدية فستان قصير فوق الركبة يتخلله بعض الورورد، وانتعلت حذاء باللون الفوشيا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الموف، وارتدت إكسسورات مكونة من حلق، وأسورة.

وشهد المؤتمر حضور، عددا كبيرا من مؤسسي المهرجان والقائمين عليه، والضيوف، ومن بينهم: المهندس نجيب ساويرس، المهندس سميح ساويرس، مدير المهرجان انتشال التميمي، المدير الفني للمهرجان المخرج أمير رمسيس، المهندس عمر الحمامصي، عمرو منسي، عدلي توما، كمال زيادة، المخرجة إيناس الدغيدي، المذيعة بوسي شلبي، وقدمت المؤتمر المذيعة والمخرجة رشا الجمال.