"غلطت في نشر حياتي للعلن".. رامي جمال يعتذر لزوجته ويوجه رسالة لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان رامي جمال، على تقديم الاعتذار لزوجته المطربة ناريمان بعد تغريدته الأخيرة التي هنأها فيها بعيد ميلادها بطريقة طريفة، أثار من خلالها الجدل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشر "رامي" صورة له مع زوجته، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، ووجه لها اعتذارا أمام الجميع عما حدث منه، وعلق: "آسف لو اتضايقتي يوم عيد ميلادك مني بشكل مباشر أو غير مباشر، أصابني عدم التوفيق في استخدام كلامك، وهزار اعتبروه البعض استهزاء أو انتقاص من أهم شخص في حياتي، رغم إني عارف وواثق في تفكيرك وطبيعة حياتنا اللي بمميزاتها وعيوبها قررت إنها تكون مش للعلن".

وتابع: "الآراء السلبية اللي شفتها واللي انتي شفتيها لمجرد محاولتك إثبات إن كلامي عنك هو أصلا بوست ليكي قبل البوست بتاعي، جدعنة منك غير مستغربة للأسف قوبلت بأنك شفتي فعلا كلام من البعض يضايق، وبما إننا عايشين مع ناس فأنا بعتذرلك عن اللي حستيه بسبب هزار عارف إنك قابلاه".

وأضاف: "بس من حب ربنا فيكي ومن سوء التوفيق ليا إن الناس شافته إهانة، وقررت تدافع عنك.. من غير كلام كتير آسف لك وآسف للي ضايقهم الموضوع، وشكرًا جدا ليكي واللي فهموا قصدنا من الأول بس الدرس المستفاد إني غلطت في نشر حياتي للعلن.. أوعدكم مفيش كلام غير في اللي بشتغل فيه.. بحبك".

وكان رامي جمال قد وجه رسالة، أمس الثلاثاء، لزوجته "ناريمان" بمناسبة عيد ميلادها، عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "يارب أنت عارف إني اتجوزتها وهي عيد ميلادها ذكرى الزلزال القوي اللي جِه مصر، والنهارده عيد ميلادك برق ورعد وحاجة فلة كده، عرفت أنا ليه لما غنيت سقف كورونا غزت العالم، الحمد لله أننا مخلفناش لأني واثق إن ابننا كان أكيد هيبقى المسيخ الدجال، نهاية العالم هتبقى بدايتها من بيتنا".

وأضاف: "كل سنة وأنتي أول وآخر وأحلى وأرخم حاجة في حياتي، بفكر أطلقك علشان أخد الدريسينج والحق يرجع لأصحابه، كل سنة وأنتي طيبة".

يذكر أن رامي جمال طرح مؤخرا أغنية "خليكي"، من كلمات أحمد تبارك، ألحان غريب، توزيع سام، وميكساج وماستر ماهر صلاح.