يسرا بإطلالة كاجوال من مؤتمر مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تألقت الفنانة يسرا بإطلالة كاجوال خلال الموتمر الصحفي الذي أقيم منذ قليل على شاطئ البحر الأحمر، للإعلان عن تفاصيل الدورة الخامسة لمهرجان الجونة الذي ينطلق فعاليته غدا.

وارتدت يسرا جاكيت متعدد الألوان، مزود بأكمام، ونسقت أسفله توب وبنطلون فضفضاض باللون الأسود.

وانتعلت حذاء باللون الأبيض.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.

وارتدت إكسسورات مكونة من سلسلة، ونظارة شمسية.

وشهد المؤتمر حضور، عددا كبيرا من مؤسسي المهرجان والقائمين عليه والضيوف، ومن بينهم: المهندس نجيب ساويرس، المهندس سميح ساويرس، مدير المهرجان انتشال التميمي، المدير الفني للمهرجان المخرج أمير رمسيس، المهندس عمر الحمامصي، عمرو منسي، عدلي توما، كمال زيادة، المخرجة إيناس الدغيدي، المذيعة بوسي شلبي، وقدمت المؤتمر المذيعة والمخرجة رشا الجمال.