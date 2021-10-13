"سينماتيك" يستقبل عشر شركات إقليمية في الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

في إطار فعاليات مهرجان الجونة، تبدأ جيمناي أفريقيا أهم فعالياتها صباح الجمعة بحضور كوكبة من نجوم وصناع السينما والمستثمرين لمناقشة العروض التقديمية لعشر شركات ناشئة متخصصة في مجال السينماتيك، والتي تمثل بلدانا مختلفة ودولا إقليمية وأفريقية بجانب عروض مصرية حيث سيتم منح الجوائز التشجيعية للعروض الثلاثة.

يجري تقييم المشروعات بمقر الجامعة الألمانية بالجونة على يد لجنة تحكيم يشارك فيها أنسي ساويرس والفنانتين أمينة خليل، صبا مبارك، المخرج رامي رزق الله، المنتجة شاهيناز العقاد، وعدلي توما الرئيس التنفيذي لشركة جيمناي أفريقيا والمؤسس لمسار سينماتيك في مصر والعالم والذي صرح أن المشاريع تسير في اتجاه تطوير صناعة السينما والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة ودور الشركات الناشئة في دعم وتعزيز الأفكار المبتكرة في هذا المجال

من ناحية أخرى تنظم جيمناي أفريقيا في إطار فعاليات المهرجان حفل توقيع شراكة مع حرم الجونة الجامعي لتطوير محتوي برامج ريادة الأعمال الخاصة بإدخال مسار السينماتك .

كما سيتم تقديم جائزة تشجيعية لأحد الأفلام المشاركة بالمهرجان، ذات الطابع السينمائي الممزوج بالتكنولوجيا وتسليمها في الحفل الختامي للمهرجان لمسابقة "سينماتك للعروض التقديمية للشركات الناشئة