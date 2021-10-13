شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ظهور حنان مطاوع بفستان فرعونى من تصميم هانى البحيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت النجمة حنان مطاوع، بفستان فرعونى مميز باللون الذهبي بذيل طويل ومرصع بالفصوص الزرقاء والذهبي خلال عرض أزياء للمصمم هانى البحيرى، وذلك خلال فعاليات معرض تراثنا للأعمال اليدوية والحرفية.

بدأت الاحتفالية بكلمة المصمم هاني البحيري الذي ساهم بدور كبير في مساعدة عدد من المواهب المصرية الشابة بمختلف محافظات الجمهورية من آجل تطور منتجاتهم وتصميماتهم العصرية المتميزة، وأكد البحيري علي دور معرض تراثنا في إبراز الصناعات المصرية الصغيرة وتنميتها للمساهمة في زيادة الدخل القومي بالإضافة ضرورة دعمها تحت شعار "افتخر.. وارتدى المصرى"، وأشار إلى أن الصناعات اليدوية الصغيرة هي ما تميز مصر وتضع لها مكانة خاصة وسط بلدان العالم.

حضر الاحتفالية قرينة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وعدد من وزيرات الحكومة المصرية منهن هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة، الدكتورة نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

حنان مطاوع و هانى البحيرى

حنان مطاوع



حنان مطاوع



حنان مطاوع و هانى البحيرى



هانى البحيرى و حنان مطاوع