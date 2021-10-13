شكرا لقرائتكم خبر عن كريس هيمسوورث يخوض تدريبات قاسية تزامنًا مع تصوير فيلمه Extraction 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم العالمي كريس هيمسوورث، متابعيه وجمهوره بلقطات جديدة من تدريباته القاسية التي يخوضها خلال الفترة الحالية لرفع لياقته البدنية تزامناً مع تصوير الجزء الثاني من فيلمه الشهير Extraction المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

ونشر هيمسوورث، مقطع فيديو عبرحسابه الشخصى بموقع انستجرام، ظهر من خلاله وهو يخوض بعض التدريبات القاسية على احدى الشواطئ، وسرعان ما حصد الفيديو تفاعل عدد كبير من متابعيه.

واحتفى هيمسوورث، مؤخراً بالجوائز التي حصدها الجزء الأول من فيلمه الأكشن Extraction الذي حقق عدد مشاهدات قياسية عبر المنصة الأمريكية نتفليكس، حفل توزيع جوائز Taurus World Stunt، تزامناً مع تحضيرات وتصوير الجزء الثاني من الفيلم المقررعرضه خلال الفترة المقبلة.

ونشرهيمسوورث، مقطع فيديو الاسبوع الماضي، من كواليس تصوير إحدى مشاهد الجزء الأول عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، والذى ظهر فيه استخدام دوبلير للقفز من الأماكن العالية وخوض الكثيرمن المشاهد الصعبة، ليحفتي بالجوائز التي حصدها الفيلم، وكتب "انتصارات ضخمة للسلسلة في حفل توزيع جوائز Taurus World Stunt، شكر كبير وتهنئة لكل فريق العمل، وجاري التحضيرات للتكملة الجديدة التي ستكون أقوي من الجزء الأول، ترقبوا الكثير من الفوضى قريباً".