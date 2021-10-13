شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى مشغول بـ "القاتل الذى أحبنى" بعد غياب 8 سنوات عن الدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم هانى رمزى خلال اليومين الماضيين، تصوير أحداث مسلسل جديد بعنوان، "القاتل الذى أحبنى" من تأليف أشرف سالم، وإخراج عمروعابدين، ومن المقررعرضه على أحد المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

ويعيد هذا العمل هانى رمزى إلى الدراما بعد غياب حوالى 8 سنوات منذ أن قدم مسلسل "جوز ماما" الموسم الثالث، والذي عُرض عام 2013، بمشاركة الفنانة هالة صدقي، رجاء الجداوي، أحمد بدير، لطفي لبيب، تامر هجرس، محمد نصر، فتحي سعد، سحر كامل، سلوي عزب، أيمن منصور، ريم محمد سعيد، ومن تأليف صالح سعيد، وإخراج أحمد البدرى.

ويعرض للنجم هانى رمزى حاليا فيلم "200 جنيه" في السينمات التى تدورأحداثه فى إطاراجتماعى يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهرفيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

فيلم "200 جنيه"، من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، منهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلى علوى ،أحمد آدم، أحمد رزق، خالد الصاوي، بيومى فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، محمود البزاوى ،مى سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.