شكرا لقرائتكم خبر عن هبة مجدى بإطلالة مبهجة بعد إنجاب مولودها الثانى "موسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة هبة مجدي، متابعيها وجمهورها، بأحدث صور لها بعد ولادة مولودها الثاني "موسي"، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت هبة بإطلالة مبهجة ومشرقة، وكتبت على الصور قائلة:"صبراً جميلاً"، وتغزل متابعيها في جمالها و إطلالاتها التي لم تتأثر بعد الولادة



هبة مجدى



هبة مجدى



هبة مجدى

كما نشرت هبة مجدى، صورة أخرى، ظهرت فيها أمام غرفتها فى المستشفي "الحمد لله حمداً كثيراً، موسى محمد محسن، يارب احفظه وبارك فيه واحفظ اولادكم جميعاً،20 سبتمبر 2021".

وكان المطرب محمد محسن، كشف عن استقباله مولودا ثانيا من زوجته الفنانة هبة مجدى، الشهر الماضى وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تويتر قائلاً : "الحمد لله رب العالمين، أكرمنا ربنا ورزقنا بمولودنا الثانى بعد دهب، وعقبال عندكم جميعا"، ثم استشهد بآية من القرآن قبل الكشف عن اسمه بقوله : "وألقيت عليك محبة منى ولتصنع على عينى، موسى محمد محسن".

يذكر أن هبة مجدى شاركت فى الموسم الرمضانى الماضى من خلال مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان وشارك فى بطولتة سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.