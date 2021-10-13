بالصور| يسرا وإيناس الدغيدي وآل ساويرس في مؤتمر "الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

ينطلق بعد دقائق، المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان الجونة السينمائي للإعلان عن تفاصيل الدورة الخامسة المقرر انطلاقها غدا الخميس 14 أكتوبر.

ويشهد المؤتمر حضور، عددا كبيرا من مؤسسي المهرجان والقائمين عليه، والضيوف، ومن بينهم: المهندس نجيب ساويرس، المهندس سميح ساويرس، الفنانة يسرا، مدير المهرجان انتشال التميمي، المدير الفني للمهرجان المخرج أمير رمسيس، عمرو منسي، كمال زيادة، المخرج إيناس الدغيدي، المذيعة بوسي شلبي.

كانت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، أكدت أنه تمت السيطرة على حريق محدود، شب بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة.

وفي بيان صحفي نوهت إدارة المهرجان إلى أن الحريق أدى إلى التهام جزء صغير من القاعة المعدة لاستقبال فعاليات افتتاح المهرجان. وفور حدوث الحريق، قامت إدارة المهرجان بالتواصل مع قوات الحماية المدنية، التي دفعت بعربات الإطفاء بالتعاون مع أجهزة الإطفاء بمشروع الجونة للسيطرة على الحريق.

كما قامت إدارة المهرجان على الفور، بفتح تحقيق مفصل للوقوف على أسباب الحادثة لكشف الأسباب الرئيسية، مع الاشتباه في حدوث ماس كهربائي.

وأكدت إدارة المهرجان عقد المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة بدورته الخامسة في موعده المقرر اليوم الأربعاء، وافتتاح الدورة الخامسة غدا الخميس 14 أكتوبر بحفل يشهد تكريم الفنان أحمد السقا.