قصات قديمة ومبالغة.. نجمات شاركن بإطلالات غير مناسبة في الجونة 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تتنافس النجمات خلال مشاركتهن بمهرجان الجونة السينمائي، بالظهور بإطلالات مميزة ومختلفة مواكبة للموضة، لكن بعضهن قد تسيء اختيار الإطلالة التي تظهر بها بالمبالغة فيها.

ونستعرض في هذا التقرير أبرز إطلالات النجمات اللااتي ظهرن بفساتين بقصات قديمة وغير مناسبة للمهرجان، خلال الدورة السابقة.

إطلالات النجمات إلهام شاهين وليلى علوي وهالة صدقي في افتتاح مهرجان الجونة 2020 كانت تقليدية، فقد اعتمدت الأولى ثوباً عاري الكتفين باللون الرمادي جاء مطرزاً بكثافة في القسم العلوي منه، فيما اختارت الثانية اللون الأخضر الفاتح لثوبها الذي تزين باللمسات المعدنية الذهبية، أما الثالثة فافتقرت إطلالتها التي غلب عليها اللون الفضي إلى الرقي والأناقة.

وطلت الفنانة يسرا بعباءة مطبّعة ارتدتها أعلى بنطلون و"توب" باللون الأسود لم تكن موفقة، خاصة أنها نسقتها مع حذاء رياضي لا يمت إلى الإطلالة بأي صلة.

لم تتوفق الفنانة بسمة باختيار إطلالتها التي ظهرت بها من تصميم حمل توقيع Samah Mahran، وتألف من بنطلون أسود و"توب" من الساتان الأزرق بكمين منتفخين وأطراف منسدلة تصل إلى الأرض.

وبدت إطلالة الممثلة هبة السيسي كئيبة وقديمة، حيث ظهرت مرتدية فستان أسود واسع، وقد نسقته مع إكسسوارات بعيدة عن الطابع العصري.

وظهرت الفنانة انجي المقدم بفستان باللون الأخضر مع ذيل ورائه، متعمدة احياء موضة الذيل الطويل على الريد كاربت.