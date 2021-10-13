بشرى عن حريق نشب بالجونة: "اتخضينا".. وفعاليات المهرجان لن تتأثر- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

قالت الفنانة بشرى، مدير العمليات في مهرجان الجونة السينمائي، إن الحريق الذي نشب بالقرب من مسرح البلازا، أصابها بالفزع، وحمدت الله على السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتابعت في تصريحات نشرها المركز الإعلامي للمهرجان "احنا اتخضينا من اللي حصل لكن الحمد لله المسرح اللي بتتم فيه جانب كبير من فعاليات المهرجان سليم".

ووجهت الشكر لكل الناس التي ساعدت في إخماد الحريق، ومنهم: رجال الدفاع المدني والعاملين في الجونة، مضيفة "الحمد لله مفيش أي خسائر بشرية أو إصابات".

واختتمت بالتأكيد على أن ما حدث لن يؤثر بأي شكل على فعاليات المهرجان المقرر انطلاق دورته الخامسة غدا، قائلة "المهندس سميح ساويرس أعلن أن الافتتاح في موعده، وأن المؤتمر الخاص بالإعلان عن تفاصيل المهرجان سيُقام اليوم في موعده الرابعة عصرا، ويُعرض على الهواء مباشرة على قناة أون تي في".

كان حريقا قد نشب في المساحة الخارجية لمسرح البلازا التي تشهد حفل يُقام بعد حفل الافتتاح كل عام، وتم السيطرة عليه دون وقوع أية خسائر بشرية أو إصابات.