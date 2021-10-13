"رجعت لاقيت المنظر ده".. هنا الزاهد تكشف عن هدية تلقتها من أحمد فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة هنا الزاهد عن هدية تلقتها من زوجها الفنان أحمد فهمي وهي عبارة عن "شوكولاتة".

ونشرت هنا صورة الشكولاتة، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، وعلقت :"قصة قصيرة حزينة، امبارح جيه أحمد من غير أي سبب جابلي شوكولاتة كبيرة وبيقولي جبتلك شوكولاتة، قولت إيه ده الحلاوة دي !! سألته بكل براءة أحمد قولي الحقيقة هي حد جبهالك في بتتدهالي عشان هتفرق معايا أوي فقالي لا طبعا اية الهبل ده، مع (العلم قالي بعديها من غير قصدة مين اللي جابلو الشوكولاتات وهو مش واخد باله".

وأضافت :"قولت ومالو حركة حلوة برضه وكيوت وعايز يعمل حركة وقولت مش هكسفه، لحد مرجعت من برة وجيت أكلها لقيت المنظر ده".

ومن ناحية أخرى شاركت هنا الزاهد في رمضان الماضي 2021، في مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، نرمين الفقي، حجاج عبد العظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.