نجيب ساويرس: مركز احتفال مهرجان الجونة سليم.. وحفل الافتتاح في موعده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

طمأن رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، جمهوره ورواد مهرجان الجونة السينمائي، وأكد أن مركز الاحتفال لمهرجان الجونة سليم وسيتم افتتاح المهرجان في موعده.

وقال ساويرس، في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر اليوم: "مركز الاحتفال لمهرجان الجونة سليم وسيتم افتتاح المهرجان في موعده !"

وأكد المركز الصحفي لمهرجان الجونة السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية: "تمت السيطرة على حريق مسرح البلازا، وجار حصر الخسائر".

ومن المقرر عقد مؤتمر اليوم الثلاثاء بحضور القائمين علي المهرجان على أن ينطلق المهرجان غدا الخميس 14 أكتوبر ويستمر حتى 22 من نفس الشهر.