مُغنّيَة لبنانية مشهورة تحمل الجنسية الكندية؛ لُقبت “بالنجمة الذهبية” وهي ثالث أكثر فنانة حققت مبيعات في تاريخ الموسيقى العربية… هل عرفتوها؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 أكتوبر 2021 03:50 مساءً - تداول مجموعة من الروّاد على السوشيال ميديا صورة لطفلة في سنوات عمرها الاولي، وكتب عليها أنها لفنانة عربية شهيرة في مرحلة طفولتها، وظهرت في تلك الصـــورة بتعبير وجه طفولي وهي تبتسم إبتسامة خفيفة

أنها الفنانة اللبنانية “نوال الزغبي” التى تداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة لها خلال فترة الطفولة، ولفتت الأنظار بجمالها وبالتغيير الكبير الذي تطرأ علي ملامحها بتقدمها في العمر

وظهرت نوال الزغبي وهى في سن صغيرة للغاية، وعلّقت على الصورة وقالت: “هذا أنا فى عمر الثانية فقط”، وهو ما لقي العديد من التعليقات المحبة للمطربة اللبنانية من قِبل جمهورها العربي.

صورة من طفولة النجمة اللبنانية «نوال الزغبي»

نوال الزغبي هي مُغنية لبنانية تحمل الجنسية الكندية لُقبت “بالنجمة الذهبية” وتُعد واحدة من أشهر المغنيات اللبنانيات في العالم العربي حيث قدمت العديد من الألبومات الغنائية التي حققت مبيعات كثيرة، وحصلت على الكثير من الجوائز، وقامت بحملات دعائية لشركات عالمية كشركة بيبسي وموتورولا.

بدأت نوال الزغبي مسيرتها الفنية وهي طالبة في المدرسة عندما تقدمت إلى استوديو الفن، ولكنها بدأت تحترف الغناء بشكل كبير في بداية التسعينات وتحديداً في عام 1991 وبدأت بتقديم أولى أغانيها في تلك الفترة ومنها أغنية “خدني معاك”، أغنية “وحياتي عندك”، انتقلت بعدها إلى مصر لكي تكتمل موهبتها في بلد الفنون فقدمت مجموعة من الأغاني مع الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي والتى نالت بها شهرة واسعة في مصر.

حصلت نوال الزغبي على “جائزة الليونز” كأفضل مطربة في لبنان والأردن، كما حصلت على “جائزة الموسيقى العربية” كأفضل مطربة عربية عن مجمل أغانيها عام 2004، فضلاً عن نيلها اكثر من مرة جائزة الميوركس دور.

تزوجت نوال الزغبي من “إيلي ديب” في عام 1990 الذي تسلم إدارة اعمالها، وأنجبت منه ابنتها “تيا ديب” في عام 1998 والتوأم موي و جورجيو في عام 2002. وأعلنت نوال الزغبي عن طلاقها رسميًا من “إيلي ديب” بتاريخ 25 أغسطس 2008 خلال حوارها مع المذيع “فيني رومي” ببرنامج “الطاولة المستديرة”.

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هذا وتطرح اليوم الأربعاء النجمة نوال الزغبى أحدث أغانيها والتي تحمل اسم “عكس الطبيعة” من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع شريف قاسم، وعلقت نوال على صفحتها بـ “فيسبوك” قائلة : مساء الخير أغنية وكليب عكس الطبيعه غدًا الأربعاء ١٣ تشرين الأول الساعة ٦ بتوقيت لبنان والساعة ٥ بتوقيت القاهرة كونوا على الموعد بحبكم نوال الزغبي” .

وكانت النجمة اللبنانية نوال الزغبي قد كشفت عن اسم ألبومها الجديد والمقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، كما أعلنت فى تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر” عن اسم الألبوم وهو “عكس الطبيعة”، ويتضمن الألبوم 4 أغنيات، من بينها أغنيتان باللهجة المصرية وأغنية باللهجة اللبنانية وأغنية باللهجة الخليجية، تصوّرها جميعها على طريقة الفيديو كليب.

وأحيت النجمة نوال الزغبى مؤخرا، حفلا غنائيا بسوريا، ونشرت صورة بوستر الحفل عبر حسابها على انستجرام، كما أعرب متابعوها عن سعادتهم لذلك الحفل متمنين إقامة حفل غنائى في لبنان أيضًا.

أطلقت نوال الزغبى أول ألبوم لها عام 1992 بعنوان “وحياتي عندك” وقد حقق الألبوم نجاحًا جيدًا ما شجعها على الاستمرار في تجربتها بالغناء، وفي عام 1994 حدثت النقلة النوعية في مسيرتها الفنّية حيث التقت بالموسيقار صلاح الشرنوبي الذي لحن لها أغنية “عايزة الرد” التي أطلقتها ضمن ألبوم بنفس الاسم والذي كان انطلاقتها الفعلية وبداية شهرتها.

وأصدرت نوال ألبوم “بلاقيه في زماني” عام 1995 وألحقته بألبوم “قلنالك حبيناك” عام 1996، كما قامت في ذلك العام بإطلاق ديو مع الفنان وائل كفوري بعنوان “مين حبيبي أنا” من إخراج سيمون أسمر والتي لاقت نجاحاً وانتشاراً كبيراً، وبعد ذلك أطلقت ألبوم “حبيت ياليل” عام 1997 وألبوم “ماندم عليك” عام 1998

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