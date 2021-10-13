شذى حسون مع محمد رمضان في الجونة: “دائما نمبر وان”

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 أكتوبر 2021 02:57 مساءً - وصلت الفنانة العراقية شذي حسون الى مصر لحضور مهرجان الجونة لدورته الخامسة التي تنطلق غدا الخميس.

وقد شاركت شذى حسون متابعيها على انستغرام صورة جمعتها بالفنان المصري محمد رمضان من الجونة وعلقت عليها كاتبة: “دائما نمبر وان صباح الخير من الجونة” .

وكانت شذى حسون قد نشرت قبل ذلك صورة من الطائرة التي اقلتها الى المهرجان ظهرت فيها مع مصممة الازياء ليلى عزيز و المنتج والموسيقي العالمي ريدوان.

وكانت آخر أعمال المطربة شذى حسون، أغنيتها (عاجل) التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب وهذه الأغنية الخليجية من كلمات سامر عطاالله ومن ألحان كرار شريف، أما الفيديو كليب فهو تحت إشراف مصور المشاهير ذبيان سعد.ا