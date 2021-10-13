كتب امير فتحي في الأربعاء 13 أكتوبر 2021 02:57 مساءً - اندلع حريق هائل داخل القاعة المقرر إقامة حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بها قبل اقل من اربع وعشرين على انطلاقه يوم غد الخميس.
وقد هرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية لموقع الحادث للسيطرة على الحريق، تلقت الأجهزة المعنية بالبحر الأحمر إخطار باندلاع حريق داخل منتجع الجونة بالقاعة المقرر إقامة مهرجان الجونة السينمائي بها ولم يعرف حتى الآن سبب الحريق.
غير ان رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس أكد ان الحريق لن يؤثر على افتتاح المهرجان وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “مركز الاحتفال لمهرجان الجونة سليم و سيتم افتتاح المهرجان في موعده !”.
بينما قال المهندس سميح ساويرس في تصريحات صحفية أن “الحريق كان بسبب ماس كهربائي في أحد المحلات الخارجية ولكنه أثر على المنطقة التي يقام فيها الاحتفال الخاص After Party بعد انتهاء حفل الافتتاح، المسرح نفسه الذي يقام عليه الحفل الرسمي لم يتأثر”.
هذا وسيحضر حفل الافتتاح عدد كبير من النجوم، منهم أحمد السقا، ومنى زكي، ويسرا، وليلى علوي، وسمية الخشاب، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، وطارق لطفي، ونيللي كريم، أنوشكا، أكرم حسني، هنا الزاهد وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وزوجته روجينا، ولبلبة، وغيرهم من نجوم الفن.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق هائل في الجونة قبل ساعات من انطلاق المهرجان.. فهل سيؤثر ذلك على افتتاحه غدا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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