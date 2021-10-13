شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد.. الإعلامية السعودية ’’لجين عمران‘‘ تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بصور جريئة لخصرها واردافها .. والمفاجأة بالملابس التي ارتدتها ! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - لفتت الإعلامية السعودية لجين عمران الأنظار من خلال صورة نشرتها مؤخراً على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" وظهرت فيها بإطلالة جريئة تبرز خصرها واردافها مما أثارت ضجة في أوساط المتابعين وفاجاهم حيث اختارت فستاناً باللون الأبيض الضيق.

وتميز الفستان بتصميمه غير المتوازي في الجزء الأسفل منه وبالكشاكش وأظهر نحافة خصرها وأردافها. وحققت الإطلالة أكثر من 94 ألف إعجاب في ساعات قليلة وتعليقاً كتبت لجين: "بما أن الأحلام الحمدلله متاحة للجميع دون استثناء ومن غير مقابل، إيش أكبر أحلامكم حالياً؟ و في هاللحظة تحديداً؟".

ويشار إلى أن ضجة أثيرت في وقت حول مقطع مصور ظهرت فيه وهي تروج لإحدى الآلات في متجر متخصص ببيع أدوات الرياضة.

وبدت مرتدية سروالاً ضيقاً إلى حد ما وهو ما أطلق موجة من الانتقادات حيث اعتبر عدد من المتابعين أنه لا يليق بسنها.