شاهد.. حريق في قاعة بمهرجان الجونة السينمائي بمصر قبل انطلاق المهرجان غداً

محمد الفلاح - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

اندلع حريق ضخم بالقاعة الرئيسية المخصصة لإقامة مهرجان الجونة السينمائي بمصر منذ دقائق، قبل انطلاق المهرجان غدًا.

يذكر أنه من المقرر أن يُقام حفل الافتتاح غدا 14 أكتوبر الجاري، على أن يتم إعلان الفائزين وتسليمهم الجوائز يوم 22 أكتوبر.

وسيشهد حفل الافتتاح تكريم الفنان المصري أحمد السقا، ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته وإسهامه في رفع سقف مستوى أفلام الحركة «الأكشن» في مصر.