شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم No Time to Die يسيطر على شباك التذاكر فى المملكة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر فيلم الأكشن والإثارة No Time to Die، على شباك التذاكر فى المملكة المتحدة، وتصدر الترتيب فى البوكس أوفيس المحلي، للأسبوع الثاني على التوالي، حيث أن الفيلم يتمتع بشعبية ضخمة فى انجلترا لسرده مغامرات جديدة للعميل البريطاني الاشهر فى التاريخ.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم جيمس بوند الجديد، الذى يقوم ببطولته النجم العالمي دانيال كريج، حقق 15.2 مليون جنيه إسترليني فى الافتتاحية الثانية له، لتصل إجمالي ايرادات الفيلم الآن 52.6 مليون جنيه إسترليني.

ويدورالفيلم الجديد حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلاً، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليترمن وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، ما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.