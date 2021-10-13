شكرا لقرائتكم خبر عن سميح ساويرس من داخل قاعة مهرجان الجونة: "الحمد لله جت سليمة" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سميح ساويرس في بيان رسمي له نشره الحساب الرسمي لمهرجان الجونة بموقع "تويتر" إن مهرجان الجونة السينمائي قائم كما خُطط له"، كما وجه الشكر لقوات الحماية المدنية ومحافظة البحر الأحمر لإنقاذهم الموقف بشكل سريع.

وقال في الفيديو :"الحمد لله جت سليمة والمسرح محصلش حاجة، قاعة البارتي هي اللي أتاثرت شوية وان شاء الله الناس لما تيجي بكرة مش هتحس إن في حاجة".

وجاء البيان كالتالي :"مهرجان الجونة السينمائي يوجه جزيل الشكر والامتنان لقوات الحماية المدنية ومحافظة البحر الأحمر لتدخلهم السريع وسيطرتهم على الحريق الذي تم صباح اليوم في أسرع وقت…في جزء من بلازا المهرجان...جدير بالذكر أن الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي سيتم كما هو مخطط لها".

وسيطر رجال الإطفاء والحماية المدنية على الحريق الذى نشب منذ قليل في ساحة مسرح بلازا التي تقام فيها حفل افتتاح وختام مهرجان الجونة السينمائى في دورته الخامسة والذى ينطلق مساء غد الخميس، حيث تم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف من أجل السيطرة على الحريق، فيما طمأن القائمون على المهرجان الحضور بأنه تمت السيطرة على الحريق، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل كاملة خلال ساعات.

وتنطلق فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، غدا الخميس، ووقع الاختيار على النجم أحمد السقا لتكريمه في حفل الافتتاح، حيث يمنحه المهرجان جائزة الإنجاز الإبداعي، وهي الجائزة التي تُخصص الجائزة للسينمائيين الذين ترك عملهم والتزامهم بالسينما علامة لا تُمحى في مجال مسيرتهم الإبداعية، خاصة أن أحمد السقا رسم مع قلائل من أبناء جيله، صورة السينما المصرية بشكلها المعاصر، على مدار نحو ثلاثة عقود من الزمن، قدم خلالها العشرات من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات.

ويشهد المهرجان حضور عدد كبير من النجوم، وعلى رأسهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب.