شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ساحة مسرح حفل افتتاح مهرجان الجونة بعد إخماد الحريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل القائمون على الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى على تجاوز الحريق الذى نشب فى ساحة مسرح بلازا الذى يقام فيه حفلى الافتتاح والختام، وذلك بعدما أكد المهندس سميح ساويرس على اقامة حفل الافتتاح فى موعده غدا الخميس لاسيما وأن قاعة الحفل لم تتضرر بأى شىء والحريق كان على المسرح وسيتم تجهيزه من الآن ليكون جاهز للحفل غدا.

وسيطر رجال الإطفاء والحماية المدنية على الحريق حيث تم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف من أجل السيطرة على الحريق، فيما طمأن القائمون على المهرجان الحضور بأنه تمت السيطرة على الحريق، دون أى خسائر بشرية وأن سبب اندلاع الحريق ماس كهربائى.

وتنطلق فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، غدا الخميس، ووقع الاختيار على النجم أحمد السقا لتكريمه في حفل الافتتاح، حيث يمنحه المهرجان جائزة الإنجاز الإبداعي، وهي الجائزة التي تُخصص الجائزة للسينمائيين الذين ترك عملهم والتزامهم بالسينما علامة لا تُمحى في مجال مسيرتهم الإبداعية، خاصة أن أحمد السقا رسم مع قلائل من أبناء جيله، صورة السينما المصرية بشكلها المعاصر، على مدار نحو ثلاثة عقود من الزمن، قدم خلالها العشرات من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات.

ويشهد المهرجان حضور عدد كبير من النجوم، وعلى رأسهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب.