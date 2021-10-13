شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس ينشر صورة لمركز احتفال مهرجان الجونة ويؤكد: الافتتاح فى موعده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المهندس نجيب ساويرس، عبر حسابه على تويتر، صورة لمركز الاحتفال لمهرجان الجونة، قائلا: مركز الاحتفال لمهرجان الجونة سليم وسيتم افتتاح المهرجان في موعده.



نجيب ساويرس

كما أكد المهندس سميح ساويرس لـ"الخليج 365"، أن مهرجان الجونة في موعده، وأن الحريق تم السيطرة عليه، وفى الافتتاح لن يشعر أحد بأن كان هناك حريق والمشكلة كانت بسبب أسلاك الكهرباء. وأكد سميح، أن مكان الاحتفال لم يتأثر، وأن الجزء المحترق سيتم إعادته مرة أخرى.

وسيطر رجال الإطفاء والحماية المدنية على الحريق الذى نشب منذ قليل في ساحة مسرح بلازا التي تقام فيها حفل افتتاح وختام مهرجان الجونة السينمائى في دورته الخامسة والذى ينطلق مساء غد الخميس، حيث تم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف من أجل السيطرة على الحريق، فيما طمأن القائمون على المهرجان الحضور بأنه تمت السيطرة على الحريق، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل كاملة خلال ساعات.