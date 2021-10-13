شكرا لقرائتكم خبر عن بريتني سبيرز تستعد لإصدار كتاب لسرد مذكراتها مع وصاية والدها..اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النجمة العالمية بريتني سبيرز، عن استعدادها لإصدار كتاب جديد لسرد تفاصيل حياتها ومذكراتها مع وصاية والدها عليها، التى استمرت لسنوات طويلة وكافحت فيها داخل المحاكم لانهاءها حتي فشلت وقرروالدها الاستغناء عن الوصاية مؤخراً.

واعترفت سبيرز فى بوست لها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، عن استعداداها لطرح كتاب جديد، وسرعان ما طلبت من جمهورها اقتراحات للعنوان، لتعلن عن خطتها المقبلة فى السيرعلى خطي والدتها وشقيقتها فى فكرة الكتابة فى الأدب.

وشاركت نجمة البوب البالغة من العمر 39 عامًا متابعا بصورة لها مع شرح مطول يوضح بالتفصيل بعضًا من اختيارتها المقبلة، وتعاونها مع شقيقتها حيث طلبت من جمهورها مشاركته فى عنوان لكتابها الجديد المقرر إصداره لاحقاً.

وكانت قد زعمت مصادر لموقع TMZ، أن أميرة البوب ​​لن تعمل خلال الفترة المقبلة، بينما ستظل أولوياتها القصوى هي الاستمتاع بالانتصار فى قضية الوصاية، لافتة إلى أنها قد لا تعود للفن مرة أخرى.