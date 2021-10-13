شكرا لقرائتكم خبر عن نور عمرو دياب تكشف موعد زفافها.. وتؤكد:لم أر والدى من وقت كورونا قبل عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نور عمرو دياب خلال بث مباشر عبر حسابها بموقع "انستجرام"، عن انتقاها إلى منزلها الجديد في جنوب لندن، إضافة إلى إعلانها عن زواجها العام المقبل دون تحديد موعد محدد، مؤكدة خلال الفيديو اعتمادها على نفسها وعدم قيامها باستغلال شهرة والدها ووالدتها النجمة شيرين رضا.



نور عمرو دياب

وقالت نور في الفيديو :" سأتزوج في عام 2022، من خطيبي كيران وودورد، سعيدة معه للغاية، ولا أحب استغلال اسم وشهرة والدي ووالدتي، ولكن أحب أن يبتابعني جمهوري لنفسي فقط، وأنني اتجاهل الانتقادات السلبية التي توجه لي.. جمهوري طلب مني الظهور مع والدي الفنان عمرو دياب وعن قريب سوف ألبي طلب الجمهور عن قريب ".

وتابعت :"انتقلت لمنزلي الجديد في جنوب لندن، وحاليا البيت فاضي من التجهيزات و معنديش كنبة في غرفة المعيشة، المطبخ فاضي ولكن خلال الفترة المقبلة أقوم بفرش المنزل على ذوقي".

وأضافت :"لا أطلب مالا من والدي وأعيش حياة مستقلة، وأجني المال الخاص بي من عملي وهو عارضة أزياء، ولم أرَ والدي منذ جائحة كورونا قبل عامين ولكن سأقوم بزيارة مصر في أقرب وقت"، مشيرة إلى أنها شخصية نباتية مثل والدتها شيرين رضا، مشيرة أنها متحمسة للغاية لرؤيتها متألقة في مهرجان الجونة السينمائي.

وكشفت إنها لا زلت منبهرة بأغنية نور العين التي قدمها لها والدها الهضبة وهي صغيرة في العمر، قائلة :" وأفكر في تسجيل فيديو وأنا أرقص نفس رقصة والدي، لأن هذه الرقصة من الرقصات المفضلة لى، خاصة أننى من المحبين للرقص بكل أنواعه وخاصة الصلصة".

زقالت نور إنها تجيد التحدث بخمس لغات، منها العربية والإنجليزية، ونفت كونها مثل والدها تحب رسم التاتو قائلة: "لا أحب التاتو ولا أمتلك أي رسمة على جسدى، ولا أحب الغناء، لكن صوت شقيقتي جنا رائع، وأدعمها طوال الوقت".