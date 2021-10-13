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"الجونة السينمائي": الدورة في موعدها.. ونجري تحقيقًا لمعرفة أسباب حريق البلازا

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محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

أكدت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، أنه تمت السيطرة على حريق محدود، شب بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة.

وفي بيان صحفي نوهت إدارة المهرجان إلى أن الحريق أدى إلى التهام جزء صغير من القاعة المعدة لاستقبال فعاليات افتتاح المهرجان. وفور حدوث الحريق، قامت إدارة المهرجان بالتواصل مع قوات الحماية المدنية، التي دفعت بعربات الإطفاء بالتعاون مع أجهزة الإطفاء بمشروع الجونة للسيطرة على الحريق.

كما قامت إدارة المهرجان على الفور، بفتح تحقيق مفصل للوقوف على أسباب الحادثة لكشف الأسباب الرئيسية، مع الاشتباه في حدوث ماس كهربائي. وأكدت إدارة المهرجان عقد المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة بدورته الخامسة في موعده المقرر اليوم الساعة 4 مساءً، وافتتاح الدورة الخامسة غدا الخميس 14 أكتوبر بحفل افتتاح يشهد تكريم الفنان أحمد السقا.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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