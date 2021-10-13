"الجونة السينمائي" ينشر صورة لمسرح البلازا مؤكدا سلامته بعد اندلاع حريق في الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

أكد القائمون على مهرجان الجونة السينمائي، سلامة مسرح البلازا تماما، وعدم تأثره بالحريق الذي وقع على مقربة منه.

وأرسل المركز الصحفي لمهرجان الجونة السينمائي، صورة حديثة للمسرح التُقطت له بعد اندلاع الحريق والسيطرة عليه، دون وقع أية خسائر بشرية، مؤكدا أن الفعاليات ستُقام فيها وفقا لما كان مخططا له.

كان المهندس سميح ساويرس، صرح أن المكان الأساسي الذي تقام فيه فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، لم يتأثر بالحريق الذي اندلع بالقرب من مسرح البلازا.

وتابع "المسرح بعيد عن الحريق ومحصلوش اي حاجة، وعلى بكرة بالليل سيتم الانتهاء من كافة الإصلاحات"، لافتا أن سبب الحريق ماس كهربائي.

المهرجان تُقام فعاليات دورته الخامسة غدا الخميس 14 أكتوبر ويشهد حفل الافتتاح تكريم الفنان أحمد السقا، وتستمر الفعاليات حتى يوم 22 من نفس الشهر بإعلان جوائز الفائزين.