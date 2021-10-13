مهرجان الجونة السينمائي يعلن أعضاء لجنة تحكيم الدورة الخامسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن اختيار مجموعة من المخرجين وخبراء الصناعة ونقاد السينما الذين سيشكلون لجان التحكيم في المسابقات الرئيسية الثلاث، إلى جانب أعضاء لجنة تحكيم جائزة نجمة الجونة الخضراء في دورتها الأولى. إضافة إلى لجان تحكيم فيبريسي، ونيتباك.

حول اختيار أعضاء لجان التحكيم للدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، قال انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي: "إضافة إلى انتقاء مجموعة متنوعة من الأعمال السينمائية المبتكرة، فإن جانبًا من مهمة مهرجان الجونة السينمائي يتمثل في دعوة مجموعة متميزة للغاية من صناع السينما والنقاد السينمائيين والمتخصصين في الصناعة لتشكيل لجان التحكيم. نتمنى لأعضاء لجان التحكيم كل التوفيق في رحلتهم الصعبة لاختيار الفائزين بجوائز الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي".