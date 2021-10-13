عايدة رياض تكشف العدد الحقيقي لزيجاتها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة عايدة رياض عن عدد زيجاتها الحقيقي، عقب تردد شائعات تفيد أنها تزوجت أكثر من مرة.

وقالت عايدة رياض، في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON،:""هي مرة مفيش غيرها من محرم فؤاد، وكله بعد كده إشاعات. كان إنسان مصري صميم، وصعيدي بيحب البيت جدا، وبيحب يطبخ وليه طبخات حلوة جدا".

وأضافت أن بداية تعرفها بمحرم فؤاد الذي يكبرها بعشرين سنة كانت صدفة، عندما حضر أحد عروض الفرقة القومية للفنون الشعبية التي اشتركت فيها على مسرح عبد الوهاب في الإسكندرية، وشاهد أداءها لرقصة "البمبوطية"، وكان في ذلك الوقت مطربا كبيرا معروفا، وطلب مقابلتها.

وتابعت: "جه في الكواليس، وقاللي يا عايدة إنت جميلة جدا وكنت هايلة في الرقصة، بكره عندي حفلة في المسرح وعايزك تقدميني."