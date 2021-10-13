مقطع فيديو ورقص وقبلات.. من هي روان حسين التي ظهرت مع سعد لمجرد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصدرت الفنانة الكويتية روان بن حسين تريند مؤشر البحث في موقع جوجل، عقب ظهورها في مقطع فيديو مع المطرب سعد لمجرد وهما يرقصان ويتبادلان الأحضان والقبلات، وظن البعض أنهما مرتبطان عاطفيًا.

وفي هذا التقرير نعرض لكم معلومات عن روان حسين:

- روان بن حسين هي مطربة وبلوجر كويتية.

- من مواليد 30 ديسمبر 1996.

- تحمل الجنسية الكويتية ووالدتها فلسطينية.

- تقيم في دولة الإمارات العربية.

- درست القانون وتخرجت في كلية الفنون.

- تزوجت من رجل أعمال ليبي يدعى يوسف المقريف وهي في عمر الـ22 عاما.

- لديها ابنة وحيدة تدعى "لونا" وشغلت قضية انفصالها عن زوجها الرأي العام في الخليج بسبب زعمها نقل زوجها مرض إليها.

- غنت أغنية باللهجة المصرية "كان يا ما كان"، وآخر أغنية لها "لا تغنيلي" باللهجة الخليجية.

- تعمل روان حسين فاشونيستا ولديها أكثر من 5 مليون متابع على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".