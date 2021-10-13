هل يواجه صناع فيلم "فرق خبرة" أزمة بسبب محمد الشرنوبي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

مع طرح برومو دعاية فيلم "فرق خبرة"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد الشرنوبي، تجدد السؤال عن الموقف القانوني لمشاركته، وخاصة بعد الأزمة التي أثارها محامي المنتجة سارة الطباخ، بسبب مشاركة الشرنوبي في مسرحية "ياما في الجراب ياحاوي"، وتحرير محضر ضد مخرجها ومنتجها مجدي الهواري، بدعوى مخالفته شروط عقد الوكالة الساري مع المنتجة.

المستشار حسين هلال "محامي الفنان محمد الشرنوبي" في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، أجاب وقال :" مشاركة الفنان محمد الشرنوبي في بطولة الفيلم قانونية تماما، والدليل على ذلك حصول العمل على كل التصاريح الرقابية، وإعلان الرقابة على المصنفات الفنية، في وقت سابق حفظ الشكاوى المقدمة من المنتجة، إذ مازالت القضايا المتبادلة محل تداول في المحاكم".

وأضاف:"هناك حكما نهائيا صدر في 7 أبريل الماضي، من المحكمة الإقتصادية، تمت الإشارة به إلى إلغاء عقد الوكالة الذي كان قد وقعه مع المنتجة سارة الطباخ، وبالتالي لا يوجد لدى المنتجة الصفة والسند القانوني لمعارضتها مشاركته في الفيلم".

وشهد أول بوسترات دعاية فيلم "فرق خبرة" ظهور الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز متصدرة البوستر، بمشاركة الفنانة هدى المفتي، والفنان محمد الشرنوبي، الذي نشره على صفحته في موقع فيس بوك، وكتب:"لماذا أنت كذلك وكيف لا تصبح هكذا؟".

فيلم " فرق خبرة" بطولة محمد الشرنوبي، وهدى المفتي، ودلال عبد العزيز، ومحمود البزاوي، وطه دسوقي، وسنتيا خليفة، ومن تأليف وإخراج شريف نجيب.