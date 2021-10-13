فيديو| روجينا عن زوجها أشرف زكي: ضهر وسند كبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة روجينا عن حبها الشديد لزوجها نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، مشيرة إلى أنه يسعى دائمًا لمساعدة الغير.

وقالت روجينا خلال مكالمة هاتفية لها ببرنامج "يحدث في مصر"، للإعلامي شريف عامر:" أشرف رجل نبيل وسند وضهر كبير، وربنا قدره، واعطاه صحة ووقت، ودائمًا ميسر له الأمور.

وأضافت روجينا:" أشرف ممكن يكون بيعمل أكثر من شئ في نفس الوقت، لكنه بيكون سعيد لما يعمل خدمة لأي شخص ومش في النقابة بس، في الشارع المصري كله، كما أنه ربى كوادر كبيرة، واتعلموا منه الكثير".

وأكملت روجينا على أن زوجها أشرف زكي، بنى نفسه بنفسه، قائلة:" أنا عرفته وهو عضو في النقابة، هو بدأ واحدة واحدة وبنى نفسه في العمل العام، وأي عمل مسكة كان منور فيه".