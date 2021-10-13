بشار الجواد لـ”صوت بيروت انترناشونال”: بعد “ذا فويس” غبت ونجاح “تي رارا” لم أتوقعه

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 أكتوبر 2021 01:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

يعيش المطرب الشاب بشار الجواد نشوة نجاحه في هذه الفترة، فبعد أن حققت أغنيته الاولى “تي رارا” ملايين المشاهدات على موقع يوتيوب، ها هو يطلق أغنيته الثانية “بالقلب”. ويعتبر بشار من خريجي برنامج “ذا فويس” بموسمه الرايع الذي عرض في العام 2018 ومن ذلك الحين لم يقدم أي جديد الى حين سطوع نجمه في العام الحالي. فأين كان مختبئا طوال السنوات الثلاث الماضية، هذا ما يفصح عنه لـ”صوت بيروت انترناشونال” حيث قال “بعدما تخرجت من برنامج “ذا فويس” قبل أن أصل الى النهائيات بدأت التحضير لاصدار اعمال فنية وقد استمعت لأكثر من 250 أغنية لكن فجأة وقعت ثورة 19 تشرين الأول في لبنان ثم انتشرت جائحة كورونا في كل أنحاء العالم، حينها سافرت الى المملكة العربية السعودية ومكثت فيها مع والدي مدة سنة وعندما بدأت الامور تتيسر عدت الى لبنان واستمعت الى أغنية “بالقلب” وكنت على وشك طرحها لكن دون سابق انذار وصلتني أغنية “تي رارا” من كلمات والحان زياد جمال التي حققت نجاحا منقطع النظير”.

وهل توقع هذا النجاح قبل أن يطرحها يؤكد “عندما استمعت اليها أعجبتني جدا وأحببتها وأيقنت ان الناس ستحبها لأن الجميع كان بحاجة الى الطاقة الايجابية التي أحدثتها الأغنية انما بصراحة بهذا الشكل الكبير لم أتوقع علما ان عوامل نجاحها هي السهل الممتنع في الكلمات واللحن”.

وعما اذا كان قد تلقى تهنئة من القيمين على برنامج “ذا فويس” وتحديدا شركة “بلاتينوم ركوردز “اجاب “كلا لم أتلق اي اتصال من أحد أعضاء لجنة التحكيم التي كانت في وقتها تتألف من أحلام، عاصي الحلاني، اليسا ومحمد حماقي”.

وبالنسبة لتكريمه في حفل “الموركس دور” قبل أسابيع قليلة يشير بشار الجواد أن هذا التكريم أفرحه جدا ووضعه أمام مسؤوليات كبيرة لتقديم الأجمل والاحسن في الفترة المقبلة و”أنا أحب التحدي”. كما أضاف أنه يتمنى أن تحقق أغنية “بالقلب” التي أطلقها أخيرا النجاح نفسه الذي نالته أغنيته الاولى/ وهذه الأغنية من كلمات مازن ضاهر وألحان فضل سليمان وتوزيع عمر الصباغ.

وبما أن المخرج ايلي السمعان يتولى ادارة أعماله سألناه عن كيفية تعارفهما فأخبرنا ان العلاقة بينهما بدأت من خلال صديق مشترك واتفقنا بالتوجهات ووقعنا عقد ادارة أعمال، وكل الاغاني التي طرحتها هي من انتاجي الخاص رغم اني تلقيت عروضا من شركات انتاج لكني أحبذ في الوقت الراهن البقاء وحدي مع ادارة اعمالي وقررنا بين الحين والآخر أصدار أغنيات منفردة لأن موضة الالبومات انتهت.

وأخيرا عما يحضره من أعمال جديدة قال “قريبا سيسمع الجمهور شارة مسلسل “شتي يا بيروت” بصوتي وهو من بطولة عابد فهد ومجموعة من النجوم، كما في حوزتي أغنية حزينة انما لا أعرف متى سأصدرها وكل الامور رهن الانتهاء من التحضيرات”.