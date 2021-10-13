شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهور لـ هنادى مهنا بعد مشهد مصطفى عبد السلام : " هو ده العوض الجميل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد عرض كل حلقة من حكاية بدون ضمان من مسلسل إلا أنا، يتحدث عنها كل رواد السوشيال ميديا بسبب إعجابهم الشديد بالأحداث التي تناقشها حكاية بدون ضمان وعرض المشاكل الزوجية والخلافات التي يتعرض لها الزوجين بسبب تدخل الأهل في كل تفاصيل حياتهما.

وفى الحلقة التاسعة من الحكاية، نال المشهد الذى دار بين " مريم " هنادى مهنا و " عمر " مصطفى عبد السلام وحديثه عن حبه لها إعجاب كل رواد السوشيال ميديا وانه هيعوضها عن المشاكل التى تعرضت لها مع زوجها الأول شريف، متغزلين في أداءهم و طريقة تمثيلهم و بساطتهم في الحديث، ومن التعليقات " هو ده العوض يا مريم، هيكون احسن من شريف الله على العوض الجميل".

هنادى و مصطفى



هنادى و مصطفى هنادى و مصطفى



هنادى و مصطفى هنادى و مصطفى

حدوتة "بدون ضمان" تُعرض في 10 حلقات على قناة dmc ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا" بطولة كل من هنادى مهنى وإسلام جمال وأحمد بدير وسلوى عثمان وهاجر أحمد وأحمد كشك، وعدد من الشباب، إخراج ياسمين أحمد كامل.

"بدون ضمان" هي الحكاية الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا"، حيث عرضت الأولى وهى "بيت عز" بطولة سهر الصايغ ورشدى الشامى وعصام السقا وتامر نبيل وصفاء الطوخى وسلوى محمد على وإخراج أحمد يسرا، الثانية بعنوان "بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى، على الطيب، نور محمود وإخراج محمد بكير.