شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد متألقة بجلسة تصوير جديدة بإطلالة كاجوال.. وأنغام تعلق:قمر حبيبتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة سميرة سعيد جمهورها ومتابعيها بجلسة تصوير جديدة لها، ظهرت بها بإطلالة شبابية كاجوال ببنطلون وتي شيرت أسود، وبمجرد نشرها الصورعبر حسابها بموقع "انستجرام"، نالت الكثيرمن الإعجابات والتعليقات المؤكدة على تألقها الدائم، ومنهم النجمة أنغام، التي علقت علي الصورة قائلة :"قمرحبيبتي"، فيما كتبر الشاعرتامر حسين على الصور :"الحب كله".



جلسة تصوير سميرة سعيد



سميرة سعيد



الديفا



سميرة سعيد



سميرة سعيدد

قالت الفنانة سميرة سعيد، خلال برنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى والذى تقدمه الإعلامية شافكى المنيرى، إن الموسيقار بليغ حمدى بمثابة أغلى الناس لديها ومن أكثر الناس الذين أثروا عليها من خلال لمساته الفنية وطريقة أدائه الجيدة.

وأضافت أنها تسير حتى الآن على نصائحه في الأداء وإدارة الصوت، متباعة: بليغ حمدى من أول الناس الذين اكتشفونى وقال لى أنتِ في يوم من الأيام هتكونى حاجة كبيرة، وهو من الناس التي تنبأت بأن سيكون لى مستقبل كبير.





وتابعت الفنانة سميرة سعيد: عمرى كان 12 عاما في أول لقاء مع بليغ حمدى، لافتة إلى أن عبقرية بليغ حمدى تتمثل في عدم تقديمه أغنية تشبه الأخرى طوال تاريخه الفني، كما أن ألحان بليغ حمدى مستمرة حتى الآن وتتكرر في أغانى جديدة، كما يعد رائدا في تجديد الغناء، مستطردة: أخطط لإعادة إحياء الأغانى التي لحنها بليغ حمدى.

وأشارت سميرة سعيد إلى أن اسمها الحقيقى سميرة عبد الرزاق بن سعيد واسم دلعها "سوسو"، وأعلى وزن وصلت إليه كان 55 كيلو ومقاس قدميها 37 وأعلى كعب قامت بارتدائه 25 سم"