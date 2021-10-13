شكرا لقرائتكم خبر عن "ملكة مصرية"..حنان مطاوع تتألق بفستان وتاج فرعوني بعرض أزياء في معرض تراثنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة حنان مطاوع بإطلالة فرعونية مميزة خلال عرض أزياء للمصمم المصري هاني البحيري، وذلك خلال فعاليات معرض تراثنا للأعمال اليدوية والحرفية، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم 9 أكتوبر والمقرراستمراره حتى 15 أكتوبر.

وتألقت حنان مطاوع، بفستان فرعوني باللون الذهبي بذيل طويل ومرصع بالفصوص الزرقاء والذهبي، كما شملت الإطلالة وجود الرمز الفرعوني مفتاح الحياة، وأرتدت عند العرض تاج فرعوني بسيط.



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حنان مطاوع



حنان مطاووع

وتخوض حنان مطاوع تجربة البطولة فى "وشوش" بعد توقف مسلسلها "ورد" الذى صورت منه عدد من المشاهد العام الماضى، وهو تأليف فتحى الجندى وإخراج شادى أبو شادى ويشارك حنان فى بطولته نضال الشافعى، مى كساب، محمد عز، تيام مصطفى قمر، سارة الشامى، أحمد صيام، عايدة رياض وعدد آخر من الفنانين.

وحلت الفنانة حنان مطاوع ضيفة على تليفزيون الخليج 365 مع الكاتب الصحفي ورئيس قسم الفن عمرو صحصاح، وذلك خلال فعاليات مهرجان إسكندرية السينمائى فى دورته 37 والتى انتهت الأسبوع الماضى، حيث قرر تسليمها جائزة أحسن ممثلة التى حصلت عليها من مهرجان الأمل بالسويد .

وقالت حنان مطاوع خلال اللقاء: سعيدة جدًا بهذا الحدث وسعيدة أيضًا أن النجمة إلهام شاهين هى من ستقوم بتسليمي الجائزة، وكذلك سعادتى كبيرة باحتفاء مهرجان إسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط وإصرارهم علي تسليمي الجائزة وسط حضور المهرجان، والمهرجانات هى حركة ثقافية وفنية فى العالم كله ولابد أن يتعاونوا سويًا ويصبوا فى بعضهن البعض، وفكرة اهتمام المهرجان بتكريمي هو تقدير وطبطبه.

وأضافت النجمة حنان مطاوع: لا أعتقد أن هناك فنان يعمل من أجل الجوائز أو يكون متوقع الجائزة ، فأنا أعمل لأنى أحب ماأقدمه وأسعى دائما لكى أقدم الجديد وأحب جمهورى وأحترمه والجمهور المصرى والعربي من حقه أن يكون لديه فنانيين مواكبين للتطور العالمى ففى الخارج الفنانين دائما فى حالة بحث وتطور دائم .