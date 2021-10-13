شكرا لقرائتكم خبر عن إنجلينا جولي تفتح دفاتر الماضي وتلتقي بزوجها السابق جوني ميلر.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين، ظهور النجمة العالمية انجلينا جولي، وهى بصحبه زوجها السابق جوني لي ميلر، في نزهة بالسيارة بعد تناولهما عشاء رومانسي في احدى المطاعم في بيفرلي هيلز ولاية لوس انجلوس الامريكية.

ونقلت صحيفة الديلي ميل البريطانية، في تقرير لها، تطور العلاقة الرومانسية الجديدة التي تجمع جولي صاحبة الـ 46 عام، وزوجها السابق ميلر صاحب الـ 48 عاما، بعد ان رصدتهما عدسات المصورين من جديد إثرالخلافات التي تعيشها جولي خلال السنوات الماضية مع زوجها السابق براد بيت.



انجلينا جولي

وجمعت جولى وميلرعلاقة استمرت لثلاث سنوات من 1996 لـ 1999، ومن ثم انفصلا ليعودا من جديد في علاقة رومانسية تبدأ بعد أن ظهرا في يوليو الماضي ومن ثم ظهرا أمس في عشاء رومانسي، ليرجع الكثيرين اقتراب عودة علاقتهما.



انجلينا جولي وميلر

وكشفت جولي، منذ أيام عن صورة لها مع ابنتها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، من حفل توزيع جوائز Variety Power of Women، لتعلن عن مشاركتها الكاتبة أماندا جورمان فى إطلاق كتابها "We Rise الذى يستهدف تكريم النساء اللواتي تعرضن للكثير من المتاعب فى جميع انحاء العالم.